Правительство РФ продлило до 31 октября срок уведомления сотрудников о необходимости выбора между бумажной и электронной трудовой книжкой. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство продлило срок уведомления сотрудников о необходимости выбора между бумажной и электронной трудовой книжкой до 31 октября, — говорится в сообщении Кабмина. — Изначально руководители должны были проинформировать об этом сотрудников в письменной форме до 30 июня». В Кабмине напомнили, что определиться с выбором трудовой книжки нужно до 31 декабря.

Также постановление предполагает, что компенсацию работодателя за оплату стоимости проезда и провоза багажа, не использованную в 2020 году, можно будет получить в 2021 году. Право на компенсацию имеют граждане, которые работают на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, пояснили в Кабмине.

Минтруд подготовил поправки о включении в электронную трудовую книжку сведений за период до 2020 года Включение в индивидуальный лицевой счет периодов трудового стажа до 1 января 2020 года, содержащихся в трудовой книжке, упростит процедуру представления информации о трудовом стаже при трудоустройстве или по месту требования.

Кроме того, постановление продлевает срок получения компенсаций, если работник не воспользовался ими в условиях ограничительных мер. В документе также поясняется, как поступить в той или иной спорной ситуации, чтобы избежать конфликтов. «Например, если работник уже получил компенсацию, но не смог ею воспользоваться, то в течение семи дней он должен вернуть деньги работодателю, — говорится в сообщении. — Возвращать компенсацию не придется, если перевозчик продлил действие билетов на следующий год или не вернул за них деньги работнику».