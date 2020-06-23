Центробанк собирается разрешить россиянам совершать переводы и пополнять карты через кассы магазинов. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с годовым отчетом Банка России.

«За год в сельской местности базовые финансовые услуги в почтовых отделениях сейчас есть уже в 26 тысячах населенных пунктов (за год рост на 35%), а проект по снятию наличных на кассах сельских магазинов охватывает 4 200 точек (начинали мы всего со ста точек в начале 2019 года). Мы планируем этот проект расширять и на другие операции: на пополнение карт, переводы, платежи», — сообщила Набиуллина.

Напомним, некоторые банки запустили сервис по снятию до 5 тыс. рублей наличными на кассах магазинов в удаленных и малонаселенных пунктах в 2019 году. В мае первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что регулятор рассматривает возможность пополнения банковских карт через кассы магазинов.