Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров, а также для малого и среднего бизнеса (МСБ), включенного в реестр отраслей экономики, наиболее пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции.

В документе, в частности, предусматривается, что граждане, получающие пенсии в размере менее двух МРОТ и не имеющие иных источников доходов и иного имущества, смогут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 млн рублей. Такая отсрочка может быть предоставлена однократно и сроком не более чем на два года.

Для индивидуальных предпринимателей и МСБ из наиболее пострадавших отраслей законом предлагается годовая рассрочка взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору, если сумма задолженности не превышает 15 млн рублей.

До 1 октября 2020 года в отношении должников «не будут применяться меры принудительного исполнения, связанные с арестом и изъятием имущества должника, находящегося по месту их жительства (пребывания), за исключением транспортных средств», сказано в пояснительной записке. Такие меры, как подчеркивают авторы, не будут распространяться на тех должников, которые уклонялись от уплаты налогов и сборов или скрывали имущество.

Также в случае окончательного одобрения законопроекта судебные приставы не смогут изымать и реализовывать арестованное имущество пенсионеров, при этом закон дает право накладывать дополнительные ограничения на имущество должников. Упрощается процедура получения рассрочки: для этого не потребуется прибегать к помощи судебных инстанций, достаточно обращения непосредственно в Федеральную службу судебных приставов.