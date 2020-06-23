Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 200 тыс. рублей для саморегулируемых организаций (СРО) в сфере финансового рынка за нарушения российского законодательства и требований Банка России. Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) дополняется статьей, согласно которой нарушение финансовыми СРО порядка контроля за деятельностью своих членов будет наказываться штрафом в размере от 10 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 200 тыс. рублей — для юридических лиц.

За непредставление или нарушение сроков представления саморегулируемыми организациями сведений об изменении их контактных данных, включая адреса электронной почты и название сайта, в ЦБ, а также об изменениях в уставах и иных регламентирующих работу документах, вводится предупреждение или штраф для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Действующие штрафы за нарушение обязанности по раскрытию информации теперь будут распространяться и на СРО в сфере финансового рынка.

Законом предусматривается возможность уплаты административного штрафа со скидкой 50% при условии его оплаты не позднее 20 дней со дня вступления в силу постановления ЦБ по делу об административном правонарушении.

Одновременно предусмотрено исключение положений, предусматривающих рассмотрение дел об административных правонарушениях от имени регулятора руководителями территориальных подразделений ЦБ и их заместителями, в компетенцию которых входят вопросы в области надзора и контроля в сфере финансовых рынков, за исключением банковской деятельности.