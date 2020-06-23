Госдума приняла во втором чтении правительственные законопроекты, призванные гарантировать право работников на все положенные им по закону выплаты при ликвидации юридических лиц или сокращении штата, передает ТАСС.

В Трудовом кодексе РФ предлагается закрепить гарантии на выплату выходного пособия и сохранение среднемесячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата сотрудников.

«Предлагаемые законопроектом меры позволят всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации, получать на равных условиях выплаты, предусмотренные кодексом», — говорится в пояснительной записке к документу.

Закон о госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предлагается дополнить нормой, согласно которой в заявлении, представляемом в регистрирующий орган в связи с ликвидацией организации, должно быть подтверждено, что все увольняемые по этой причине работники получили причитающиеся им выплаты.

При этом в единый государственный реестр запись о ликвидации юридического лица вносится не ранее истечения предусмотренного трудовым законодательством срока обращения работников к работодателю за получением положенных им выплат.



Документ был подготовлен в целях реализации постановления Конституционного суда РФ от 19 декабря 2018 года. Как отмечали в КС, право на получение среднемесячного заработка за второй месяц после увольнения работника, если он не был трудоустроен, не может быть реализовано, если организация ликвидирована ранее, чем у работника возникло право на его получение.