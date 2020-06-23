Госдума приняла в первом чтении законопроект, снимающий прописанные в Бюджетном кодексе РФ ограничения по принятию поправок в налоговое и бюджетное законодательство, увязанные со сроками внесения проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и трехлетний плановый период, а также предусматривающий меры по поддержке региональных бюджетов и корректировку использования ФНБ. Документ был инициирован правительством РФ.

Согласно действующим нормам Бюджетного кодекса, законы, меняющие налоговое законодательство или регулирующие бюджетные правоотношения, которые приведут к изменению доходов бюджета, должны быть приняты до дня внесения в Госдуму бюджета на трехлетку.

Таким образом, все налоговые и бюджетные законы, которые вступят в силу в текущем году, должны быть внесены не позднее 1 октября предшествующего года (до 1 октября в Госдуму вносится очередной проект трехлетнего федерального бюджета). Законопроект признает эти статьи утратившими силу. Кроме того, предусматривается, что бюджетный прогноз вносится в Госдуму вместе с проектом бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Бюджетный кодекс дополняется новыми основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения в федеральный бюджет. Таким основанием будет возможность перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию гособоронзаказа в целях обеспечения госпрограммы вооружения в соответствии с законами, решениями президента и правительства РФ, а также решениями госзаказчиков в случаях, установленных правительством РФ. Еще одним основанием станет перераспределение средств для госзакупок (при осуществлении централизованной закупки).

Документ исключает из Бюджетного кодекса положения о Фонде развития, а также корректирует порядок уточнения общего объема расходов федерального бюджета на текущий финансовый год и возможность использования Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дефицита. В частности, правительство наделяется правом в случае превышения базовой цены на нефть над средним за отчетный календарный месяц уровнем цены нефти марки Urals использовать начиная с текущего месяца средства ФНБ на цели, предусмотренные Бюджетным кодексом, сверх объема, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете. Также документ исключает возможность увеличения общего объема расходов федерального бюджета на сумму уменьшения доходов от управления средствами ФНБ, для приведения в соответствие с расчетом предельного объема расходов, установленного Бюджетным кодексом.

Также устанавливается, что в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) не включаются объекты недвижимого имущества, в отношении которых предусматривается предоставление бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) с последующим выкупом указанного объекта в собственность лизингополучателя. С 1,5 млрд до 3 млрд рублей увеличивается порог стоимости объекта госсобственности, в отношении которого решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций принимается в форме нормативного правового акта правительства РФ.

Документом предусматривается возможность заключения долгосрочных соглашений о предоставлении субсидий некоммерческим организациям (кроме госкорпораций) на срок, превышающий период бюджетного планирования, а также вводятся обязательные условия предоставления субсидий, предоставляемых юрлицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физлицам.

Законопроект предусматривает осуществление участниками бюджетного процесса операций при исполнении договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) других объектов недвижимости путем зачисления средств на счета эскроу, открытые в уполномоченном банке в сфере жилищного строительства.