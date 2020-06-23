Число клиентов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении (ДУ) выросло за I квартал 2020 года на 18% до 5 млн лиц и на 14% до 390 тыс. лиц соответственно, говорится в обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг за I квартал 2020 года.

«Увеличение числа инвесторов происходило на фоне падения цен финансовых активов из-за пандемии и снижения ставок по депозитам. Инвесторы покупали подешевевшие активы, ожидая быстрого восстановления, что смягчило спад и помогло стабилизации рынка. При этом основную часть клиентов по-прежнему привлекают банки», — говорится в релизе регулятора.

На фоне роста числа инвесторов средний размер индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в I квартале снижался: на брокерском обслуживании у банков — с 63 тыс. до 57 тыс. рублей, у брокеров — некредитных финансовых организаций — с 215 тыс. до 202 тыс. рублей, у доверительных управляющих — с 301 тыс. до 285 тыс. рублей. Объем портфелей в рамках стандартных стратегий в ДУ за квартал вырос на 11% до 259 млрд рублей, а средний размер портфеля снизился с 0,9 млн до 0,8 млн рублей.

Основной прирост числа клиентов происходил в стандартных стратегиях ИИС, инвестирующих в российские облигации.