Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Об этом он объявил во время видеообращения к россиянам.

«Сейчас с учетом нового качества администрирования, внедрения цифровых технологий появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцированно и направлять дополнительные финансовые поступления на решение конкретных значимых для общества задач», — отметил российский президент.



«В этой связи предлагаю следующее: с 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год», — заявил Владимир Путин. Он уточнил, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год.

Эта мера даст бюджету порядка 60 млрд рублей, отметил российский президент. «Эти средства предлагаю окрасить, как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями», — добавил Владимир Путин.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

