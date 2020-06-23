Президент России Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку под 6,5% годовых на новое жилье стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях и до 6 млн рублей в остальных регионах.

«Предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до трех, как прежде, а до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях — Московской и Санкт-Петербургской — до 12 миллионов. Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России», — объявил российский президент в видеообращении к гражданам.

Напомним, в апреле была запущена государственная программа льготной ипотеки на новое жилье по ставке 6,5% годовых. Правительство выставило лимиты на сумму кредита по сниженной ставке: 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей — для остальных регионов. Ограничение касалось не стоимости квартиры, а суммы заемных средств.

Ранее Минфин предложил снизить требование к первоначальному взносу по ипотечным программам с господдержкой с 20% до 15%. Некоторые банки уже смягчили требования для своих потенциальных клиентов.