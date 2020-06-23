Президент России Владимир Путин предложил дать возможность получать статус самозанятого с 16 лет. Молодые предприниматели получат налоговый капитал в размере одного МРОТ. Кроме того, с 1 июля право вводить налоговый режим для самозанятых появится у всех регионов.

Сейчас налоговый режим для самозанятых запущен в некоторых регионах в виде эксперимента. По словам Владимира Путина, менее чем за полгода число самозанятых в России выросло более чем в 2,5 раза — с 300 тыс. до 700 тыс. человек.

«Этот эксперимент, как мы видим, успешен. Поэтому с 1 июля на территории всей страны у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых. Везде, по всей стране», — подчеркнул российский президент.

«Также считаю, и об этом мы не раз говорили с предпринимателями, нужно давать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет. По расчетам этим правом могут воспользоваться около трех миллионов наших граждан», — отметил Путин.

«При этом такие начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога», — добавил президент.

Напомним, налоговый капитал в размере одного МРОТ, которые получили самозанятые граждане, — это условная сумма, которую государство перечисляет на счет и которую предприниматель может потратить на оплату тех налогов, которые ему предстоит уплатить.