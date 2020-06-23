Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, меняющий порядок начисления штрафов для импортеров и экспортеров за нарушение валютного законодательства, а также предусматривающий санкции за просрочку выполнения обязательств по внешнеторговому договору, передает ТАСС.

Согласно действующим нормам, российских экспортеров штрафуют за любые, даже незначительные, нарушения сроков поступления валютной выручки на счет в уполномоченном банке, указывается в пояснительной записке. При этом часто эти нарушения имеют место по вине контрагента-нерезидента, и резидент-экспортер повлиять на это, как правило, не может. Российским компаниям приходится вести переговоры с иностранными контрагентами, оформлять большое количество дополнительных соглашений к контрактам на «мелкие просрочки» (менее 30 дней), представлять дополнительные соглашения в уполномоченные банки для учета.

Законом уточняется величина административного штрафа за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ по контрактам с нерезидентами. Он будет составлять 1/150 ключевой ставки Центрального банка РФ от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки зачисления таких денежных средств, от 3% до 10% суммы денежных средств, которые так и не поступили в банк в установленный срок, если контракт был заключен в рублях, или от 5% до 30%, если речь идет об иностранной валюте. Эти санкции предусмотрены для граждан и индивидуальных предпринимателей. Для должностных лиц штраф составит от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

На сегодняшний день в Кодексе РФ об административных правонарушениях такие разграничения в части начисления штрафов отсутствуют.

Кроме того, в отдельный состав выделяется непредставление резидентом в уполномоченный банк форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций по истечении 90 дней после окончания установленного срока. Штраф составит от 2,5 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс.



КоАП также дополняется нормой, согласно которой невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по исполнению или прекращению обязательств по заключенному с нерезидентом внешнеторговому договору, за исключением предусмотренных законом случаев, влечет предупреждение или наложение штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере от 5% до 30% суммы денежных средств, причитающихся резиденту от нерезидента; на должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс.