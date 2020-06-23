Президент России Владимир Путин предложил упростить схему оплаты налогов для налоговых резидентов, контролирующих зарубежные компании.

«Сейчас российские налоговые резиденты — владельцы зарубежных активов — платят налог на полученный доход от деятельности так называемых контролируемых иностранных компаний по достаточно сложной, громоздкой и, можно сказать, запутанной схеме. Предлагаю ее кардинально упростить, предоставить право уплачивать фиксированную налоговую сумму — пять миллионов рублей в год — без дополнительной отчетности», — заявил Путин во время видеообращения к гражданам.

Таким образом, отметил президент, будет дан стимул для развития современного и ответственного бизнеса в российской юрисдикции.