Льготный кредит по ставке 2% годовых для поддержки занятости на предприятиях из пострадавших от пандемии отраслей можно будет получить тремя равными траншами в июне, июле и августе. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к гражданам.

На реализацию этой инициативы, которая поможет бизнесу выйти из режима ограничений и тем самым ускорить восстановление экономики, будет выделено 100 млрд рублей.



«Как мы и говорили, при сохранении штатной численности компании долг будет полностью списан», — сообщил он, добавив, что мера поддержки оказалась востребована. За минувший период были одобрены заявки от 90 тыс. компаний, где трудоустроено 2,4 млн сотрудников.

«Но спрос, как мы видим, оказался гораздо выше, чем изначально планировало правительство», — сообщил Путин.