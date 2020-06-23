Пенсионный фонд (ПФР) беззаявительно оформит и перечислит российским семьям июльские выплаты по 10 тыс. рублей на основе ранее принятых решений о предоставлении выплат на детей в размере 5 тыс. и 10 тыс. рублей. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ПФР.

«Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тысяч и 10 тысяч рублей», — сообщили в ПФР.

В ведомстве добавили, что родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет, дополнительная июльская выплата в 10 тыс. рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно.

Президент: россияне в июле получат еще по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет Он отметил, что мера коснется семей, где воспитываются порядка 28 млн детей.

«Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до трех лет либо о выплате на детей от трех до 16 лет. На это есть больше трех месяцев — соответствующие заявления принимаются до 30 сентября включительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тысяч рублей предоставляется семье без какого-либо заявления», — уточнили в ПФР.

С апреля выплаты по указу президента уже получили почти 19 млн семей, воспитывающих 25,5 млн детей. Общая сумма выплат достигла 274 млрд рублей. Ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей получили 4,1 млн семей на 4,4 млн детей, единовременную выплату в 10 тыс. рублей получили 14,8 млн семей на 21 млн детей.