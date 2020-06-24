Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 21 млн рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в период с 2011 по 2017 год участники организованной группы вели на территории Самары незаконную банковскую деятельность без регистрации. Обвиняемые обналичивали денежные средства на сумму 484 млн рублей, осуществив свыше 2,5 тыс. операций. Доход от преступной деятельности превысил 21 млн рублей.

Один из сообщников при этом также изготавливал поддельные распоряжения о переводе денежных средств.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения по существу.