Московский Кредитный Банк (МКБ) и ПАО «Татнефть» сообщили о старте пилотирования услуги самоинкассации на АЗС компании в Москве, сообщает пресс-служба кредитной организации. Услуга реализована на двух заправках и после успешного пилотирования планируется к масштабированию на ключевых АЗС бренда.

«Сегодня на 111 АЗС «Татнефть» в Москве и Московской области клиенты могут воспользоваться терминалами самообслуживания МКБ для проведения моментальных платежей, что особенно востребовано в условиях пандемии», — говорится в релизе.

Как отмечают в банке, сервис по самоинкассации становится все более и более востребованным во всех сферах бизнеса, поскольку позволяет минимизировать человеческий фактор при работе с наличностью, снизить расходы на кассовое оборудование и классическую инкассацию.



Успешное сотрудничество МКБ и «Татнефти» началось в 2013 году. Установка терминалов самообслуживания в клиентской зоне заправок позволила клиентам «Татнефти» погашать кредиты, зачислять деньги на карту, оплачивать ЖКХ и онлайн-покупки, пока заправляется автомобиль.