Россия будет исполнять все взятые на себя майские обязательства по сделке ОПЕК+ и на 100% привержена договоренностям, сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.



«Мы тоже привержены стопроцентному исполнению сделки. Мы эти обязательства, которые взяты на себя, будем исполнять», — ответил он на вопрос журналистов о том, необходимо ли России компенсировать недовыполненные 4% своих майских обязательств.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 млн — до конца апреля 2022-го. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в июле — сентябре. Среди них назывались Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола, Габон.

Россия в свою очередь в мае выполнила свои обязательства по сделке ОПЕК+ на 96%, сообщал ранее в июне Новак.