Стоимость российской экспортной нефти Urals с начала июня на северо-западе Европы поднялась на 7,42 доллара за баррель — до 45,06 доллара за баррель (поставка через порт Роттердам). Российский сорт по-прежнему продается с премией к североморскому Brent, следует из отчета агентства Argus Media.

Так, премия на Urals по отношению к Brent в Северо-Западной Европе 23 июня составила 1,55 доллара за баррель (cif Роттердам). С начала июня премия снизилась на 0,75 доллара за баррель «вследствие невысокой маржи переработки в Европе и ухудшения условий для арбитражных поставок», указывает Argus.

В целом более высокая стоимость российской Urals по сравнению с европейским сортом объясняется более ограниченным предложением. Россия сокращает добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Премия на партии Urals объемом по 80—100 тыс. тонн в Средиземноморье остается в последнее время на уровне 2,55 доллара за баррель (cif Аугуста) к эталону. Уровень премии в регионе с начала июня также снизился — на 0,25 доллара за баррель.

В абсолютном исчислении Urals подорожала за этот период на 7,92 доллара за баррель вслед за эталоном — до 46,06 доллара за баррель.