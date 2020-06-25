Ретейл попросил правительство допустить к работе в регионах непродовольственные магазины, площадь которых составляет более 400 кв. м, пишут «Известия» . Об этом рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). С этой просьбой она обратилась в Минпромторг и Минэкономразвития. Если торговые точки останутся закрытыми, то уже к концу года совокупные потери сетей составят 6,1 трлн рублей, оценили в АКИТ. С аналогичной просьбой к президенту РФ Владимиру Путину обратились и представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Как там отметили, около половины непродуктовых розничных точек по всей стране закрыты. Среди магазинов, которые продают товары легкой промышленности, функционируют лишь 55%, а из тех, что специализируются на торговле бытовой техникой и электроникой, — уже 80%. Также действуют почти 100% точек, реализующих стройматериалы.

По словам президента АКИТ Артема Соколова, как правило, регионы ориентируются на рекомендации Роспотребнадзора. Но есть территории, которые следуют рекомендациям достаточно строго. В итоге власти более чем 50 регионов страны не допускают к работе непродуктовые магазины, если их площадь превышает 400 кв. м и у них нет отдельного входа, отметил Соколов.

В Минпромторге напомнили, что торговля непродовольственными товарами, предприятия общепита и ТЦ — наиболее пострадавшие сектора потребительского рынка. Многие из организаций до сих пор закрыты, подтвердили в ведомстве. Минпромторг всесторонне поддерживает усилия бизнес-сообщества по скорейшему снятию действующих ограничений на работу объектов торговли в субъектах, но многое зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретном регионе.

В пресс-службе Роспотребнадзора подтвердили, что деятельность объектов возобновляется на основании решения глав регионов и предложений местных санитарных врачей.

По словам экспертов, магазины непродуктового сектора были закрыты на протяжении трех месяцев. Речь идет о серьезных потерях выручки, притом что обязательства по выплате арендной платы (даже сокращенной по договоренности с арендодателем), зарплат, налогов и т. д. сохраняются.