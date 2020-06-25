Законопроект о гарантированном пенсионном плане (ГПП) до сих пор не доработан Минфином и не представлен на обсуждение, пишут «Известия» . Источники издания, знакомые с ходом процесса, рассказали, что обсуждения, как его доработать, все еще продолжаются. Как следует из письма замминистра финансов Антона Дроздова в Российскую трехстороннюю комиссию (РТК) по регулированию социальных-трудовых отношений, пройти все процедуры Минфин надеется только в конце года. В нем Дроздов просит перенести обсуждение в РТК пакета документов по ГПП на IV квартал этого года. Свое обращение он мотивирует тем, что законопроект уже был опубликован, прошел межведомственное согласование и публичные обсуждения. В результате он получил значимые замечания и предложения, «рассмотрение и реализация которых требует дополнительного времени и повторного проведения процедур».

В середине января 2020 года замминистра финансов Алексей Моисеев, который тогда курировал это направление в ведомстве, сообщил, что уже завершен сбор предложений по доработке законопроекта, они анализируются и вскоре будет опубликован обновленный текст. В марте 2020 года документ планировалось внести в правительство. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов в Госдуме заявил, что публикация новой редакции, с учетом результатов общественного обсуждения, планируется в середине февраля. А в нижнюю палату документ поступит в начале осени 2020 года. В этом случае система сможет заработать с 1 января 2022 года.

Как рассказали в Минтруде, РСПП, Торгово-промышленной палате (ТПП), доработанный проект по ГПП к ним не поступал. Пресс-служба Минфина сообщила, что сейчас совместно с ЦБ завершается доработка документа по представленным замечаниям и предложениям. Ведомство планирует внести проект в правительство в этом году. Пресс-служба Центробанка также заверила, что регулятор продолжает взаимодействие с финансовым ведомством по разработке документа.

Пока в рамках редких совещаний и встреч продолжается обсуждение, рассказали источники, знакомые с ходом процесса. В частности, остается вопрос, как мотивировать граждан и работодателей инвестировать в дополнительную пенсию. Одним из стимулов может быть расширение списка критических ситуаций, когда человек имеет право досрочно воспользоваться хотя бы частью накопленных средств, сообщили источники. О том, что необходимо расширить список оснований для досрочного использования средств, сообщил и президент ТПП РФ Сергей Катырин. Например, без ограничения разрешить направлять деньги на лечение, на приобретение первого жилья, использовать эти средства в качестве залога под ипотеку. Нужно увеличить количество налоговых преференций, считает Катырин.

По мнению экспертов, решение по ГПП необходимо участникам рынка, поскольку нужно поставить точку в вопросе о механизме управления накоплениями, которые формировались у граждан в системе обязательного пенсионного страхования. Но учитывая полную дискредитацию идеи ГПП, вероятнее всего, законопроект не будет принят в ближайшее время. Наиболее востребованы у населения индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), поэтому оптимальным видится сценарий использования предусмотренных законопроектом о ГПП налоговых льгот для долгосрочных сбережений в формате ИИС, предлагаемых профильным сообществом.