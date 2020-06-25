Счетная палата РФ предлагает назначить Минэкономразвития ответственным ведомством за организацию деятельности по реализации положений повестки устойчивого развития. Соответствующее информационное письмо планируется направить президенту РФ, говорится в цитируемом ТАСС бюллетене Счетной палаты по результатам анализа системы госуправления по внедрению повестки устойчивого развития.

«Направить информационное письмо президенту Российской Федерации с предложением поручить правительству Российской Федерации рассмотреть следующие вопросы: об определении Минэкономразвития России ответственным за организацию деятельности по реализации положений повестки устойчивого развития с учетом имеющихся у него полномочий», — говорится в тексте бюллетеня.

СП предлагает рассмотреть вопрос о разработке механизмов стимулирования ответственного ведения бизнеса и представления нефинансовой отчетности по устойчивому развитию, а также о создании единой информационной платформы по внедрению повестки устойчивого развития. Ведомство также предлагает интегрировать приоритетные для РФ положения повестки устойчивого развития в документы стратегического планирования.

Счетная палата отмечает, что система государственного управления РФ способствует реализации повестки устойчивого развития, но есть ряд проблем, основной из которых является отсутствие механизмов распределения сфер ответственности.

«Система государственного управления Российской Федерации в целом способствует реализации повестки устойчивого развития, но есть ряд проблем, которые необходимо решить. Одна из них — отсутствие механизмов распределения сфер ответственности. В результате по 25%, или 58 показателям целей устойчивого развития из 232, не определен ответственный, а непосредственно за комплексную реализацию целей формально никто не отвечает. Для того чтобы повысить эффективность работы по внедрению повестки, нужно в первую очередь определить ответственный орган и наладить эффективное межведомственное взаимодействие», — отмечается в бюллетене.



В 2015 году государства — члены ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты до 2030 года.