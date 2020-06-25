Опубликованный в среду прогноз МВФ указывает на то, что совокупные потери мировой экономики от пандемии коронавируса превзойдут потери финансового кризиса 2008—2010 годов и будут сопоставимы с последствиями Великой депрессии 30-х годов прошлого века, считает управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.

Международный валютный фонд опубликовал в среду новый прогноз по развитию мировой экономки, согласно которому мировой ВВП по итогам этого года из-за пандемии упадет на 4,9%, США — на 8%, еврозоны — на 10,2%.

«Вся статистика МВФ говорит о том, что по историческим меркам масштабы падения превзойдут совокупные потери финансового кризиса 2008—2010 годов и будут аналогичны последствиям Великой депрессии 30-х годов прошлого века», — отметил Шостак в беседе с РИА Новости.

По его словам, общие потери глобальной экономики от пандемии за 2020—2021 годы составят более 12 трлн долларов. «Невероятная цифра, учитывая, что еще год назад никто бы не взялся даже предположить ни саму возможность подобного катаклизма, ни масштаб потерь, связанных с ним», — сказал он.

МВФ: ВВП России в 2020 году упадет на 6,6% В апреле МВФ ожидал падения экономики России в 2020 году на 5,5%.

Эксперт добавил, что, согласно ожиданиям, мировая торговля упадет на 12%.

«Рухнувшая мировая торговля с ее разрушенными цепочками поставок существенно затруднит восстановление как развитых, так и развивающихся экономик», — пояснил он.

Не исключено, что и этот прогноз будет пересмотрен, считает инвестор.

«Прогноз МВФ таит в себе риски как переоценки, так и недооценки всей тяжести сложившейся ситуации», — отметил собеседник агентства.

С одной стороны, новости о разработке вакцины и лечения вируса могут подстегнуть и существенно улучшить мобильность населения и потребительские расходы, расчищая путь к быстрому финансовому выздоровлению. С другой — наметившиеся новые волны распространения вируса могут похоронить даже этот хрупкий рост, говорит он.

Однако падение ВПП не единственный фактор, с которым придется иметь дело государствам.



«Многие как развитые, так и развивающиеся страны ожидает перемещение людских ресурсов от стагнирующих в быстрорастущие сектора экономики. В разы вырастет публичный долг, страны все больше будут обращаться к внешним заимствованиям», — отметил Шостак.