Роскачество уверяет, что вернуть средства за не приобретенный, а пробитый обманом на кассе магазина товар можно. Соответствующие рекомендации организации приводит ТАСС со ссылкой на ее сообщение.

«Многие покупатели считают, что шансов вернуть деньги нет. Ведь в чеке товар указан, а значит, де-юре перешел к вам в собственность. Доказать, что товар вами не получен, можно», — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роскачества Александра Борисова.

Эксперт советует сначала обратиться к администрации магазина и только потом предпринимать другие шаги. При обращении в магазин необходимо предъявить чек, а отсутствие покупаемого товара в сумке, при его наличии в чеке, помогут установить камеры видеонаблюдения в торговом зале. «Если видеозаписей нет, вы вправе требовать произвести сверку по номенклатуре товара, а именно физическое наличие товара относительно данных о продажах в системе. Не лишними будут и доводы свидетелей, если посещение магазина происходило с родственниками или знакомыми», — пояснили в Роскачестве.

Если администрация магазина не идет навстречу, эксперты советуют сделать запись в книге жалоб, указав свои контакты (адрес, телефон). Как отметили в Роскачестве, ответ должны дать в течение пяти дней, а в сложных ситуациях, которые требуют внутреннего расследования, — в течение 15 дней. Если магазин относится к крупной сети, можно оставить обращение, оформленное в виде претензии, на официальном сайте. В торговых сетях внимательно отслеживают жалобы покупателей.

«Сотрудники отделов по работе с потребительской лояльностью ведут свою работу обычно из центральных офисов торговой сети (а это Москва, Санкт-Петербург, региональные центры) и никак не связаны с персоналом магазина, где вас обсчитали», — отметили в Роскачестве.

На этих двух простых шагах, по данным организации, как правило, разрешается до 80% проблем, связанных с возвратом средств или обменом на другую продукцию.



Штрафы за эти правонарушения составляют от 10 тыс. до 40 тыс. рублей. Если потребители будут всегда занимать принципиальную позицию, то администрации магазина придется пересмотреть свою политику из-за большого количества штрафов, добавили в Роскачестве.



Если в магазине решить эту проблему не удалось, нужно обращаться в Роспотребнадзор. Надзорное ведомство вправе провести проверку, в частности затребовать проведение сверки относительно товаров и вырученных средств и привлечь магазин (юридическое или должностное лицо) к ответственности.