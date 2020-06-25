Бизнес предложил создать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) механизмы финансирования инвестпроектов под 1% годовых, пишут «Известия» . Об этом говорится в письме главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергея Катырина премьер-министру Михаилу Мишустину. В письме отмечается, что ключевой задачей для экономик пяти стран ЕАЭС (Россия, Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Армения) в условиях постепенного снятия карантина становится восстановление спроса на производимую продукцию и обеспечение сбыта. Сейчас этому мешает отсутствие механизмов совместной поддержки реализуемых кооперационных проектов.

Так, предлагается не позднее 15 августа этого года отменить все дискриминационные меры, создающие более благоприятные условия для товаров, изготовленных в третьих странах. Приоритизировать закупку услуг и продукции у партнеров по ЕАЭС, если отсутствуют собственное предприятие и планы по его запуску в ближайшей трехлетке. Программу льготного кредитования инвестпроектов под 1% годовых предлагается реализовать за счет средств Евразийского банка развития (ЕАБР) в размере 500 млн долларов. В перечень предложений включена и компенсация предприятиям расходов на научно-исследовательские работы, направленные на производство инновационной, востребованной на рынке ЕАЭС продукции. В ТПП также считают необходимым финансово поддержать экспорт союзной продукции и затраты на их продвижение на зарубежных рынках.

Предоставление преференций третьим странам для доступа на национальные рынки необходимо регулировать на системной основе, отмечает президент ТПП Сергей Катырин. По его словам, вместе с комплексом мер для поддержки промышленного сектора союзных стран ТПП предлагает оперативно реагировать на решения регуляторов в странах ЕАЭС, которые могут создать более благоприятные условия для товаров третьих государств в ущерб предприятиям объединения. В случае одобрения правительством предложенных мер они будут вынесены на очередное заседание Евразийского межправсовета.

Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО Владельцы КИИ смогут использовать только софт, который перечислен в реестрах российских и произведенных в ЕАЭС программ.

В Евразийском банке развития отметили, что они не ознакомлены с предложениями ТПП. Статс-секретарь, заместитель председателя правления банка Андрей Крайний рассказал о финансировании банком 91 проекта на 4,3 млрд долларов и планах увеличения такой поддержки.

По мнению экспертов, создание в ЕАЭС механизма льготного финансирования инвестпроектов под 1% годовых и возмещения затрат при реализации продукции внутри союза потребует гораздо больших расходов, чем предлагаемые 500 млн долларов. В рамках суммы, которую предлагается потратить из средств ЕАБР, профильных институтов развития стран ЕАЭС, можно будет предоставить льготное финансирование лишь на небольшие инфраструктурные проекты, если речь не пойдет о поддержке одного-двух мероприятий. Программа льготного финансирования инвестпроектов помогла бы существенно снизить зависимость от импортных комплектующих в отраслях, которые во время пандемии смогли увеличить объемы производства и продаж. В конечном итоге это позволит России повысить свои конкурентные позиции на мировом рынке, считают эксперты.