Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на 1 процентный пункт: с 12,9% до 11,9%. Об этом в четверг объявили в кредитной организации.

Снижение ставок распространяется сразу на три кредитных продукта банка: «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит под поручительство» и «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов». На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка; размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя. На кредиты в сумме от 1 млн рублей будут действовать фиксированные ставки в 11,9%. В рамках продукта «Потребительский кредит на рефинансирование» фиксированные ставки будут действовать для сумм от 300 тыс. рублей и составят 12,9% при сумме до 1 млн и 11,9% — от 1 млн рублей, при этом ставки не зависят от получения зарплаты или пенсии на карту банка. Изменения вступили в силу с 25 июня 2020 года.



Потребительский кредит в Сбербанке можно получить на срок от трех месяцев до пяти лет в размере от 30 тыс. до 5 млн рублей. Оформить заявку можно как в офисе банка, так и в системе «Сбербанк Онлайн». Рассмотрение кредитной заявки займет всего несколько минут, подчеркивают в банке.