Фора-Банк снизил ставки по рублевым вкладам.

Доходность депозита «Перспектива» (от 25 тыс. рублей на три года) составит 5,6% (вместо 6,3%), а «Комфортного» (от 2 млн рублей на 540 дней) — 5,2% годовых (ранее — 6%).

«Сберегательный» открывается под 2,5—5,5% (прежде — под 2,5—6%), а «Сберегательный Онлайн» — под 2—5,6% годовых (вместо 2—6,1%). Минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Сроки: 92, 182, 274, 365, 540, 730 дней.

Проценты по всем вкладам выплачиваются в конце срока.

«Удачный выбор» (от 50 тыс. рублей на один год) оформляется под 5% (ранее — под 5,2%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Пенсионный» (от 2 тыс. рублей на 92, 184 дня, один год и 540 дней) можно разместить под 2,5—5,2% годовых (прежде — под 2,5—5,6%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.



Все вклады можно пополнять.