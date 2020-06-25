Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев уверен, что в случае принятия поправок к Конституции гарантии трудовых и социальных прав россиян повысятся.

«Это повышает гарантии трудовых и социальных прав граждан», — сказал Медведев журналистам, отвечая на вопрос, являются ли предлагаемые поправки к Конституции больше социальными или политическими. «Я считаю, что это весьма важные гарантии, которые, если они будут поддержаны в ходе всенародного голосования и впоследствии станут изменениями к Конституции, будут создавать дополнительную прочность нашему правовому фундаменту, фундаменту нашего государства и, конечно, дополнительные возможности защиты прав граждан», — подчеркнул Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

«Конституция является юридическим и политическим документом, поэтому даже нормы, которые затрагивают экономику, они все равно содержат мощный политический заряд», — полагает заместитель председателя СБ РФ. По его мнению, предложенные поправки к Конституции «направлены на то, чтобы укрепить трудовые права граждан, зафиксировать принцип индексации, установить адресный характер поддержки людей, помощь многодетным семьям».

По словам Медведева, все это исключительно важно в настоящее время. «И эти, казалось бы, общие вещи, которые переводятся на конституционный уровень, стали исключительно важны в текущей период, когда ввиду пандемии коронавируса люди столкнулись и с безработицей, и с проблемами, связанными с отсутствием дополнительных доходов или основной работы. Поэтому все это, на мой взгляд, делает весьма актуальным, чтобы такого рода положения были выведены на конституционный уровень», — заявил он.



«Это значит, что эти принципы приобретают конституционный характер, эти нормы приобретают конституционный характер, и в этом случае кто бы ни находился у власти, какое бы правительство ни было, оно не сможет сказать: «Знаете что, мы индексацию проводить не будем», — поскольку это конституционная норма», — пояснил Медведев.