Сроки повышения минимального размера уставного капитала страховых организаций могут быть перенесены. Как сообщает в четверг Всероссийский союз страховщиков, соответствующий вопрос был рассмотрен 19 июня в рамках заседания экспертного совета по законодательству о страховании при комитете Государственной думы по финансовому рынку.

Вопрос о продлении сроков увеличения уставных капиталов рассматривают Минфин и Банк России. По предложению ВСС предварительно речь шла о переносе дедлайнов на два года.

ВСС выступил с такой инициативой в качестве дополнительной меры поддержки страхового рынка в период сложной экономической ситуации, вызванной введением ограничительных мер в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а также существенным ухудшением макроэкономических показателей в связи с глобальным мировым падением цен на энергоресурсы.

По словам члена экспертного совета, вице-президента ВСС Эллы Платоновой, которая выступила с докладом по данному вопросу, вопрос увеличения уставных капиталов сегодня затрагивает более 50 страховых организаций, что составляет около трети всех участников рынка. В интервале с 2020 по 2022 год, в соответствии с принятыми в 2018 году законодательными изменениями, для страховых организаций кратно увеличивается требование к минимальному размеру уставного капитала, и наступивший период может стать сложнейшим испытанием для оставшихся на рынке региональных и «среднерыночных» страховых компаний, которые находятся в стадии поэтапного увеличения размера уставного капитала.



«Продление сроков увеличения уставных капиталов окажет стимулирующее воздействие на сохранение на страховом рынке средних и малых страховых компаний и позволит обеспечить доступность страховых услуг в субъектах Российской Федерации», — отметила Платонова.