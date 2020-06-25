«Яндекс» в ходе ускоренного размещения акций привлек 400 млн долларов, продав более 8 млн новых акций класса A по цене 49,25 доллара за акцию, то есть вдвое больше запланированного уровня, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Ранее «Яндекс» объявил, что в целях дополнительного привлечения средств планирует продать новые акции класса A на сумму 800 млн долларов: 200 млн планировалось привлечь через ускоренное размещение акций, а еще 600 млн приобретут в равных долях три частных инвестора: «ВТБ Капитал», инвестиционная компания Романа Абрамовича, а также инвестиционная структура Александра Абрамова и Александра Фролова.

Таким образом, вместо планировавшихся 800 млн долларов «Яндекс» привлечет 1 млрд от продажи новых акций. С учетом параметров сделки по «разводу» со Сбербанком, в рамках которой «Яндекс» потратит 39,6 млрд рублей (или около 570 млн долларов), компания получит порядка 430 млн долларов.

Ранее «Яндекс» и Сбербанк объявили, что прекращают сотрудничество по своим совместным предприятиям. Так, «Яндекс» выкупит у Сбербанка 45% «Яндекс.Маркета» за 42 млрд рублей при общей оценке компании около 87,3 млрд рублей. Со своей стороны Сбербанк выкупит долю «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах» (25% плюс 1 рубль) предварительно за 2,4 млрд рублей и станет единственным владельцем актива. Сделку обещают закрыть в III квартале после получения разрешения Федеральной антимонопольной службы России.

Основными акционерами Yandex N. V. являются Аркадий Волож, владеющий 9,84% акций компании и имеющий 48,48% голосов, Владимир Иванов (3,71% акций и 6,34% голосов), американские инвестиционные компании Capital Group Companies (6,83% акций и 3,4% голосов), Invesco Ltd (5,01% акций и 2,49% голосов), Harding Loevner LP (4,73% акций и 2,35% голосов). В целом менеджмент и основные акционеры «Яндекса» владеют 30,6% акций и 63,3% голосов компании.



По состоянию на 11:46 мск бумаги «Яндекса» подорожали на 3,02% к уровню закрытия предыдущих торгов — до 3 460 рублей (прим. Банки.ру).