Минобрнауки предлагает продлить льготный период кредитования до 9 месяцев после завершения обучения заемщика. Об этом говорится в проекте постановления правительства на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В случае принятия постановления новые правила образовательного кредитования могут вступить в силу с 1 января 2021 года.

«В проект постановления дополнительно включены положения, предусматривающие продление льготного периода кредитования с трех месяцев до девяти после завершения обучения заемщика. Такая мера позволит снизить риск несвоевременного трудоустройства и растущей финансовой нагрузки на гражданина, а также предоставит выпускнику возможность трудоустроиться, пройти испытательный срок и зарекомендовать себя», — говорится в пояснительной записке к документу.

Также предусмотрено установление фиксированной процентной ставки на уровне 3% годовых и увеличение срока погашения кредита до 15 лет после окончания льготного периода кредитования.

Взаимодействие заемщика, банка и образовательной организации, согласно проекту, будет возможно в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Отмечается, что реализация данного предложения упростит процедуру получения образовательного кредита и улучшит информированность о возможностях получения такого кредита.