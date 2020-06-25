После снятия режима самоизоляции и ослабления ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, только 25% опрошенных россиян остались работать в удаленном режиме. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», которое есть у РБК . В опросе, проведенном компанией в июне, участвовали 4,5 тыс. жителей всех российских округов старше 18 лет.

Всего во время периода самоизоляции на «удаленку» перешли 28% опрошенных. В обычном режиме тогда продолжили работать 42% респондентов, не работали 30%, следует из данных исследования.

Из тех респондентов, которые переходили на «удаленку», 68% уже вернулись к работе в обычном режиме. 7% опрошенных указали, что чередуют работу из дома и офиса.

Легко вернулись в привычный рабочий формат 40% опрошенных россиян. Они отметили, что на «удаленке» соскучились по офисной атмосфере и живому общению с коллегами. В то же время треть респондентов сообщили, что при возвращении в офис им было непривычно вновь тратить время на дорогу на работу.

После того как в России был объявлен период нерабочих дней из-за коронавируса, многие компании начали массово переводить сотрудников на удаленный режим работы.

Довольны таким форматом оказались меньше четверти россиян, говорилось в апрельском исследовании компании Ipsos. Каждый третий респондент (34,5%) отмечал, что ему тяжело сосредоточиться дома. Почти столько же опрошенных указали, что им сложно разграничить личную жизнь и работу (33,8%). 32,9% респондентов при этом пожаловались на маленький экран ноутбука, 30,3% не хватало личного общения с коллегами и клиентами, а более четверти опрошенных — 26,8% — оказались недовольны тем, что на «удаленке» набирают лишний вес.



После отмены в Москве с 9 июня режима самоизоляции и пропусков часть работников вернулась в офисы. Отменить «удаленку» для чиновников с середины месяца решил и Кремль, сообщали источники РБК. В то же время власти Москвы посоветовали сохранить режим дистанционной работы еще на некоторое время, на ближайшие недели или даже несколько месяцев, поскольку опасность заражения коронавирусом еще сохраняется.