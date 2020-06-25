Заниматься бизнесом в сфере информационных технологий на иностранных рынках должно стать выгоднее из России, чем из других стран, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

«Заниматься бизнесом на иностранных рынках должно быть выгоднее из России, чем из какой-либо иной страны, в которую могут эмигрировать, физически или инфраструктурно, отечественные предприниматели», — говорится в тексте стенограммы заседания на сайте правительства.

По словам Мишустина, важная инициатива, озвученная президентом РФ Владимиром Путиным, — это бессрочные меры поддержки IT-отрасли. Предлагается, в частности, кардинально снизить ставку страховых взносов — до 7,6%, налога на прибыль — с 20% до 3%. Это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире, отметил Мишустин. Он добавил, что налоговая нагрузка отечественных компаний при ведении бизнеса в России не должна быть выше, чем налоговая нагрузка иностранных компаний, извлекающих прибыль из источников в нашей стране.