Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 июля представить предложения по изменению формирования и работы госрезерва, в том числе по использованию его как механизма регулирования рынка. Соответствующее поручение по итогам совещания о ситуации в легкой промышленности, состоявшегося в начале июня, опубликовано на сайте Кремля.

«Представить предложения по изменению подходов к формированию и механизмов работы системы государственного материального резерва», — говорится в поручении, содержание которого приводит ТАСС.



В частности, Кабмину поручено проработать вопрос о возможности предоставления производителем гарантии по обратному выкупу поставленных в госрезерв товаров через определенный период.

Кроме того, правительство должно уточнить номенклатуру материальных ценностей государственного резерва и объемов их накопления исходя из оценки текущих вызовов и угроз, а также обратить внимание на их использование в повседневной жизни и обеспечение необходимого финансирования.

Ранее с предложением о необходимости разработки действенного механизма обновления госрезерва выступил вице-премьер РФ Юрий Борисов, который назвал Росрезерв малоэффективным в период пандемии. Он также сообщал, что в Росрезерве не было запаса средств индивидуальной защиты в период повышенного спроса в стране, а также находились аппараты искусственной вентиляции легких производства 80-х годов.



Кроме того, Борисов говорил о возможности использовать Росрезерв в качестве демпфирующего механизма в условиях кризисной ситуации, временно выкупая у компаний их продукцию при снижении спроса на нее. Он сообщил, что нефтехимические предприятия предложили властям выкупить у них на два года искусственный каучук для производства шин, затем компании готовы выкупить свою продукцию на 5—6% дороже.