Наряду с расширением программы льготной ипотеки необходимо двигаться и по другим направлениям, включая поддержку индивидуального жилищного строительства. Об этом, как сообщается на сайте Кремля, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты.

«Вы также знаете, насколько востребованной оказалась программа льготной ипотеки под 6,5%, — обратился президент к членам ОП. — Мы уже приняли решение ее расширить, но этого недостаточно. Необходимо двигаться и по другим направлениям, включая внедрение механизмов поддержки индивидуального жилищного строительства.

«Прошу вас предметно заняться этими вопросами, проработать вместе с правительством, парламентом, бизнесом, регионами все аспекты их решения», — сказал глава государства, комментируя эту и другие озвученные им задачи.



Путин: нужен прозрачный механизм распределения средств, полученных от повышения НДФЛ Об этом он сообщил на встрече с членами Общественной палаты России.

«Главное — чтобы повестка палаты шла от жизни, от насущных потребностей людей, формировалась исходя из тех жизненных проблем, с которыми люди сталкиваются каждый день», — заключил Путин, добавив, что «сегодня это вопросы быстрого восстановления рынка труда, развития здравоохранения и образования».