Правительство России подготовило поручение по предложению президента России Владимира Путина о расширении программы социальной ипотеки. Оно будет подписано сегодня-завтра, заявил журналистам в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Президент предложил расширить программу льготной ипотеки под 6,5% и выдавать ее на жилье в новостройках до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей — в остальных регионах.

«Буквально на днях президент принял решение, поручил правительству. Могу сказать, что поручение правительства готово полностью, сегодня-завтра будет подписано, что кредит может быть 6 миллионов рублей [в регионах] и 12 миллионов — для агломераций», — сообщил Хуснуллин.

Он отметил, что расширение программы льготной ипотеки позволит привлечь в экономику страны 500—600 млрд рублей. «За полтора месяца поступило 250 тысяч заявок, 100 миллиардов денег уже сегодня поступило в экономику. <…> А что такое «поступили деньги в экономику»? Во-первых, люди улучшают свои жилищные условия; во-вторых, в 43% многоквартирных домов уже вложены средства населения, то есть нужно обязательно строить эти дома, чтобы не получилось обманутых дольщиков; в-третьих, конечно, это загрузка строителей и оплата налогов в региональный и федеральный бюджет. Вот 100 миллиардов поступило, мы считаем, что 500—600 миллиардов придет в экономику страны, — это одна из самых эффективных мер поддержки», — сказал Марат Хуснуллин.