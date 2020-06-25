Россия и Кипр 25 июня начали переговоры по изменениям в соглашение об избежании двойного налогообложения, второй раунд состоится через неделю, 2 июля, сообщила представитель кипрского Министерства финансов.

Президент России Владимир Путин в конце марта предложил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений с теми странами, которые не примут ее предложения.

«Сегодня состоялись переговоры, как и было объявлено. По существу, за столом переговоров были представлены некоторые позиции кипрской стороны и некоторые позиции российской стороны. Будет второй тур переговоров — в следующий четверг», — сказала представитель Минфина Кипра.

Повышение ставки налога на дивиденды коснется только транзитных юрисдикций с 2021 года Повышение ставки относится в первую очередь к компаниям, зарегистрированным на Кипре.

На вопрос, насколько близки позиции сторон, она отметила, что «нет такого — близко или далеко». «Все в процессе переговоров. Значение имеет, состоится ли согласование текста», — сказала собеседница агентства, подтвердив, что есть некий текст. «Все изменения – это предмет обсуждения», — добавила представитель Минфина.

На вопрос о позиции Кипра она ответила, что позиция была изложена на переговорах и до согласования текста ее лучше «не выносить наружу».