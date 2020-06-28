Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) запустил услугу «Кредит с доставкой». Теперь каждый клиент может вызвать менеджера банка для оформления заявки, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Чтобы воспользоваться предложением, клиенту необходимо позвонить с мобильного, набрав короткий номер *7474 (звонок бесплатный), и заказать услугу «Кредит с доставкой». Сотрудник проконсультирует по действующим программам кредитования, необходимому пакету документов, произведет расчет платежеспособности, после чего уточнит удобную дату, время и место встречи для оформления кредитной заявки», — говорится в релизе.

В банке отмечают, что его менеджеры, приезжающие к клиентам, обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты, включая медицинские маски, перчатки и санитайзер.

Услуга является бесплатной и предоставляется во всех регионах присутствия банка.

Также МИнБанк реализовал для розничных клиентов возможность подачи кредитной заявки по телефону. Для ее дистанционной подачи клиенту также необходимо позвонить по номеру *7474 (звонок бесплатный) либо заполнить краткую форму заявки на сайте банка. Специалисты проконсультируют по параметрам программ кредитования, произведут расчет платежеспособности и заполнят анкету-заявление на кредит по телефону.

Документы, необходимые для рассмотрения, принимаются в электронном виде. При положительном решении по заявке клиент будет приглашен на выдачу кредита в любой удобный для него офис банка.