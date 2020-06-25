Динамика входящих платежей указывает на продолжающуюся стабилизацию экономической активности на пониженном уровне в июне, отмечается в очередном выпуске еженедельного «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» .

На неделе с 15 по 19 июня отклонение входящих платежей вниз от «нормального» уровня увеличилось до 15,7% — с 14,9% на предыдущей неделе.

По данным регулятора, отклонение вниз в отраслях конечного потребления остается наименьшим среди других групп отраслей, хотя на прошлой неделе оно немного выросло: до 6,3% с 5% неделей ранее. «При этом ослабление ограничительных мер приводит к улучшению в динамике входящих платежей в отраслях, ориентированных на производство и продажу товаров длительного пользования и предоставление потребительских услуг», — отмечается в мониторинге.

Отклонение вниз в экспортных отраслях остается максимальным: на прошлой неделе оно увеличилось до 32,9% с 20,9% неделей ранее. В условиях сохранения низких уровней добычи нефти увеличивается отставание в нефтегазовом секторе, в том числе нефтепереработке и предоставлении услуг в добыче полезных ископаемых. Пониженная активность в экспортных отраслях отражается и на динамике платежей в отраслях, ориентированных на промежуточное потребление.