Инфляционные ожидания населения и бизнеса в июне продолжали снижаться, сообщается в информационно-аналитическом комментарии «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» . Продолжающееся снижение связано с усиливающимся влиянием слабого спроса и укреплением рубля.

В июне ООО «инФОМ» по заказу Банка России продолжило проведение телефонных опросов населения. «Результаты опроса указывают на сохранение тенденции к снижению инфляционных ожиданий на ближайший месяц. Респонденты стали более позитивно оценивать темп текущего роста цен, а также реже говорить о значительном удорожании продуктов длительного хранения, лекарств, овощей и фруктов», — говорится в материалах регулятора.

По данным мониторинга предприятий, проведенного Банком России в июне 2020 года, ценовые ожидания бизнеса на ближайшие три месяца снизились, оставаясь пока на повышенном уровне. При этом рост ожиданий наблюдался у предприятий сферы услуг и строительства, представители которых говорят о росте спроса в ближайшие месяцы.

По прогнозу Банка России, до конца года вероятно постепенное повышение годовой инфляции.

«Наблюдаемое снижение инфляционных ожиданий отражает исчерпание действия временных проинфляционных факторов. Притом что до конца года вероятно постепенное повышение годовой инфляции вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года, с учетом текущих тенденций более вероятно, что инфляция по итогам 2020 года сложится в нижней части прогнозного диапазона 3,8—4,8%», — отмечается в материалах регулятора.