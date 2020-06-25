Потерять работу, по данным на июнь, рискуют почти 1,3 млн россиян, более полумиллиона человек работают в режиме неполного рабочего дня, следует из проекта Минтруда, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«По данным мониторинга высвобождения работников организаций в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников по состоянию на июнь 2020 года, численность работников организаций, находящихся под риском увольнения, составляет 1 270,0 тысячи человек», — говорится в пояснительной записке к проекту.

В том числе в отпусках без сохранения заработной платы находятся 108,4 тыс. человек, в простое — 534,9 тыс. человек, работают в режиме неполного рабочего дня 522,4 тыс. человек, к увольнению предполагается 104,2 тыс. человек.