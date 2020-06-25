Перечень оснований для увольнения удаленных работников по инициативе работодателя может незначительно отличаться от обычного перечня, но все основания должны быть указаны в Трудовом кодексе. Об этом в четверг сообщил первый замглавы думских единороссов, один из авторов законопроекта об особенностях удаленной занятости Андрей Исаев.

«Перечень оснований для увольнения удаленных работников по инициативе работодателя может несколько отличаться от перечня оснований увольнения сотрудников, работающих на стационарном рабочем месте, но должен быть закрытым, все основания должны быть указаны в Трудовом кодексе», — сказал Исаев.

В качестве примера парламентарий привел такое основание, как появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии. «К удаленному работнику как это применить? Во-первых, не проверишь, во-вторых, это основание для злоупотребления», — пояснил он.

«С другой стороны, могут быть такие вещи, как, например, систематический, в течение определенного времени, более месяца, невыход на связь с работодателем», — добавил депутат, подчеркнув, что корректировка перечня для дистанционных работников не должна восприниматься как ужесточение законодательства.

16 июня единороссы во главе с председателями обеих палат Федерального собрания внесли в Госдуму законопроект о регулировании дистанционной и временной удаленной работы. Инициатива дополняет и детализирует положения главы 49.1 ТК РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. Документ содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников (в частности, право быть офлайн), регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, возможность компенсации расходов удаленных работников, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.