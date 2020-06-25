Снятие ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, приводит к ступенчатому росту наиболее пострадавших отраслей российской экономики. Об этом сообщил в четверг глава Корпорации МСП Александр Браверман.

«Постепенное снятие ограничений приводит к ступенчатому росту в тех секторах, которые являются наиболее пострадавшими от новой коронавирусной инфекции. В частности, по Москве в первый день открытия летних веранд рестораны показали 65% заполняемости — это та максимальная заполняемость, которая может быть допущена в соответствии с требованиями Роспотребнадзора», — сказал он сайту «стопкоронавирус.рф».

По словам Бравермана, правительство РФ по указанию президента страны «оказало беспрецедентную поддержку малому и среднему бизнесу с точки зрения прежде всего финансовой поддержки». «Это и отсрочка платежей, и налоговые каникулы, и отсрочка по аренде, и кредитование под стабилизацию, и элементы роста экономики», — уточнил он.

В настоящий момент в утвержденный правительством список входят 12 сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. Им в первую очередь оказывается адресная поддержка.