Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) должен выплатить штраф в размере 1 млрд шведских крон (107 млн долларов) за недостатки в борьбе с отмыванием денег в своих отделениях в странах Балтии. Об этом в четверг сообщила Финансовая инспекция (ФИ) страны.



«SEB недостаточно хорошо определил риски отмывания денег в балтийских операциях и имел недостатки в управлении и контроле за мерами, принимаемых балтийскими дочерними компаниями по борьбе с отмыванием денег. Поэтому SEB получает замечание и штраф в размере 1 млрд шведских крон», — поясняется в пресс-релизе ведомства.

По мнению инспекции, кроме недостатков в управлении в балтийских отделениях у SEB «не хватало ресурсов для противодействия отмыванию денег». Расследование также показало, что SEB «не удалось устранить недостатки, выявленные надзорным органом банка».

С утверждением о возможном отмывании денег банком выступил в ноябре прошлого года телеканал SVT , который проанализировал трансакции 194 компаний — клиентов банка в прошлом и настоящем. Журналисты выяснили, что несколько компаний из списка никогда сами не вели никакого бизнеса, а адреса 85 из них известны по ранее расследовавшимся операциям в связи с отмыванием денег. Согласно данным телеканала, в 2008 году через SEB от компаний, связанных с так называемым делом Магнитского, также были переправлены 475 млн крон (50 млн долларов).

В марте этого года ФИ объявила, что шведский Swedbank должен выплатить штраф в размере 4 млрд шведских крон (400 млн долларов) за недостатки в борьбе с отмыванием денег в своих отделениях в странах Балтии.