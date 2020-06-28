Банк «Открытие» запустил новую программу ипотечного кредитования «Жилой дом». Программа позволяет приобрести дома с земельным участком на вторичном рынке недвижимости, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Сумма кредита составляет до 15 млн рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, а также ряда городов Московской области — Химок, Одинцова, Мытищ, Красногорска, Королева, Люберец, Балашихи, Раменского и Жуковского. Жители других регионов страны могут взять кредит на сумму до 5 млн рублей.

Первоначальный взнос в рамках программы — от 30%, срок кредитования — до 30 лет, ставка — от 8,9%.

Оформить ипотечный кредит на покупку дома можно в дистанционных каналах. Подать заявку, предоставить все необходимые документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно полностью онлайн.