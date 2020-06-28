«Тинькофф» и МСП Банк подписали агентское соглашение о предоставлении компаниям, пострадавшим от последствий пандемии, кредитных линий со ставкой 2% для поддержки и восстановления бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Такого рода кредиты могут быть полностью компенсированы государством, если компания сохранит 90% штата сотрудников от докризисного уровня и выполнит другие условия программы.



Получить кредит с льготной ставкой можно:

на выплату зарплат, налогов и взносов;

на операционные расходы и восстановление оборота, например закупку товара;

для инвестиций в бизнес, например закупку техники, ремонт помещения и т. д.;

для погашения других льготных кредитов — по программе под 8,5% (программа субсидирования кредитования Минкономразвития) и кредита на выплату зарплат под 0%.

Оформить кредитную линию в «Тинькофф Бизнесе» могут юридические лица, а также индивидуальные предприниматели (со штатом сотрудников). Также компания должна входить в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и подходить под ОКВЭД, утвержденные постановлением правительства.

Сумма по кредиту рассчитывается исходя из числа сотрудников компании на 1 июня 2020 года и выплачивается банком ежемесячно в зависимости от условий сохранения занятости сотрудников. Кредитные средства можно получать ежемесячно до 1 декабря 2020 года с момента подписания договора в банке. Чем раньше компания оформит кредит, тем больший кредитный лимит будет для нее установлен.

Процентная ставка по кредиту — 2%, проценты ежемесячно капитализируются в сумму долга. Выплаты по кредиту могут быть полностью или частично компенсированы государством, если компания выполнит все условия, основное из которых — сохранение численности сотрудников:

если компания за время пользования кредитом сохранит 90% штата сотрудников, то долг по кредиту будет возмещен государством полностью, включая основную сумму кредита и начисленные проценты;

если в компании сохранят 80% сотрудников, то государство выплатит 50% суммы долга по кредиту, остальное компания должна будет выплатить банку.

В остальных случаях срок выплаты по кредиту с учетом процентов наступит только 1 декабря 2020 года или 30 апреля 2021 года — в зависимости от соблюдения бизнесом условий программы кредитования. Кредит можно будет выплатить досрочно.

Оформить заявку на кредит новые клиенты могут на сайте «Тинькофф Бизнеса» в разделе «Кредиты с господдержкой», отправив заявку на открытие счета. Действующие клиенты «Тинькофф Бизнеса» могут подать заявку через персонального менеджера. Для открытия заявки на кредитную линию бизнесу потребуется квалифицированная электронная подпись. Оформить ее также можно в «Тинькофф Бизнесе» за два-три дня одновременно с заявкой на кредит.