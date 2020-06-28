Промсвязьбанк (ПСБ) и группа «Самолет» запустили ипотеку по ставке 0,5% в рамках госпрограммы, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Беспрецедентно низкая ставка действует в течение первых шести месяцев обслуживания кредита, а затем она составит 5,85% в рамках «Госпрограммы-2020». Воспользоваться предложением можно до 1 ноября 2020 года. Заемщики смогут сократить размер ежемесячного платежа почти на треть в период действия промоставки», — говорится в релизе.

Условия распространяются на большинство новостроек группы «Самолет» в Москве и Московской области. Первоначальный взнос составляет 15%, максимальный срок кредита — 25 лет.