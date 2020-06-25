Президент России Владимир Путин заявил о наличии противников у такой меры поддержки населения во время пандемии, как прямые выплаты.



«Были, конечно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина в анонсе специального выпуска программы «Москва. Кремль. Путин», показанном в четверг в эфире телеканала «Россия-1».

Глава государства также отметил, что нынешний кризис можно оценить как «один из наиболее масштабных». «И, действительно, довольно тяжелый», — добавил Путин.

23 июня Путин в ходе своего телеобращения к населению страны объявил о дополнительных мерах поддержки россиян, включая семьи с детьми и представителей малого и среднего бизнеса. Государство также поддержит регионы и ряд отраслей экономики.