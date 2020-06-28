У большинства россиян (62%) после периода пандемии и карантинных мер изменились предпочтения в выборе автомобиля, свидетельствуют данные майского опроса РГС Банка.

Так, 36% теперь рассматривают покупку автомобиля желаемой марки, но с пробегом, а 26% готовы купить автомобиль другой, более дешевой модели. 38% респондентов не изменили свои изначальные планы и собираются приобрести ранее понравившийся автомобиль.



Если говорить о ценовых предпочтениях россиян, то приобретение автомобиля стоимостью до 750 тыс. рублей в текущей экономической ситуации рассматривают большинство (58%) опрошенных по сравнению с 34% до кризиса. 49% респондентов думают о покупке автомобиля по цене 750 тыс. — 1,5 млн рублей, до режима самоизоляции и пандемии об этом говорили 43%. Спрос на автомобили дороже 1,5 млн рублей чуть снизился: транспортное средство по такой цене планируют купить уже 21% опрошенных по сравнению с 22% до кризиса.

Рассматривают покупку новой машины 74% опрошенных, в это же время 53% респондентов присматриваются и к подержанным авто.

Приобрести иностранный автомобиль хотели бы 98% респондентов (новый автомобиль — 54%, с пробегом — 44%). Наиболее востребованный ценовой сегмент иностранных автомобилей — до 750 тыс. за автомобиль с пробегом и 750 тыс. — 1,5 млн за новую машину, на такие цены ориентируются по 28% опрошенных.

При этом 30% опрошенных рассматривают покупку отечественного автомобиля (нового — 20%, с пробегом — 10%). 18% россиян, планирующих покупку машину, готовы купить отечественный автомобиль стоимостью до 750 тыс. рублей, 8% — по цене от 750 тыс. до 1,5 млн и еще 4% — свыше 1,5 млн рублей.