Исключение в законе «О персональных данных», предложенное Минэкономразвития в дополнение к законопроекту о регуляторных «песочницах», разрешит в виде эксперимента обрабатывать биометрические личные данные граждан без их письменного согласия. Об этом пишет «Коммерсант» .

Само по себе согласие на обработку биометрических персональных данных останется обязательным, но в эпоху цифровой экономики неконструктивно требовать его исключительно в письменном виде на бумаге, пояснили в Минэкономразвития. В случае принятия проекта можно будет использовать технологии удаленной биометрической идентификации. Экспериментальный правовой режим налагает существенные ограничения на масштаб самого эксперимента, а к организациям, реализующим такие проекты, предъявляются повышенные требования, в том числе в части контроля и надзора, добавили в ведомстве.

По словам экспертов, сейчас письменное согласие — основное правовое основание для обработки биометрических данных в России. Применение иных правовых оснований создает потенциальную опасность злоупотреблений, так как гражданин фактически может утратить контроль за обработкой его данных. Учитывая, что биометрическая идентификация уже широко распространена в банковской и IT-сфере, утечка таких данных сопряжена, в частности, с рисками получения злоумышленниками доступа к счетам и аккаунтам граждан, добавляют эксперты. По их мнению, компенсирующей мерой может стать введение права гражданина на заявление, по которому оператор биометрических данных будет обязан в установленный законом срок прекратить обработку этих данных без возможности ее повторного возобновления.