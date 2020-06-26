Исключение в законе «О персональных данных», предложенное Минэкономразвития в дополнение к законопроекту о регуляторных «песочницах», разрешит в виде эксперимента обрабатывать биометрические личные данные граждан без их письменного согласия. Об этом пишет «Коммерсант».

Само по себе согласие на обработку биометрических персональных данных останется обязательным, но в эпоху цифровой экономики неконструктивно требовать его исключительно в письменном виде на бумаге, пояснили в Минэкономразвития. В случае принятия проекта можно будет использовать технологии удаленной биометрической идентификации. Экспериментальный правовой режим налагает существенные ограничения на масштаб самого эксперимента, а к организациям, реализующим такие проекты, предъявляются повышенные требования, в том числе в части контроля и надзора, добавили в ведомстве.

По словам экспертов, сейчас письменное согласие — основное правовое основание для обработки биометрических данных в России. Применение иных правовых оснований создает потенциальную опасность злоупотреблений, так как гражданин фактически может утратить контроль за обработкой его данных. Учитывая, что биометрическая идентификация уже широко распространена в банковской и IT-сфере, утечка таких данных сопряжена, в частности, с рисками получения злоумышленниками доступа к счетам и аккаунтам граждан, добавляют эксперты. По их мнению, компенсирующей мерой может стать введение права гражданина на заявление, по которому оператор биометрических данных будет обязан в установленный законом срок прекратить обработку этих данных без возможности ее повторного возобновления.

ФСБ выступила против расширенного использования биометрической системы
ФСБ выступила против расширенного использования биометрической системы

Вокруг законопроекта по использованию биометрии для удаленной идентификации граждан развернулась дискуссия.