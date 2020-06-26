За прошедшую часть июня россияне вдвое чаще обращались в трудовую инспекцию, чем в то же время год назад, пишут «Известия» , ссылаясь на Роструд. Так, с 1 июня россияне подали в трудовую инспекцию порядка 7 тыс. обращений и вопросов. По сравнению с маем количество обращений снизилось примерно на 30%. Речь идет о взаимодействии в электронном формате через сервис «онлайнинспекция.рф», уточнили в ведомстве. По круглосуточной телефонной горячей линии в первой половине июня специалисты обработали порядка 15 тыс. звонков, в мае было больше 55 тыс. таких обращений. В пресс-службе Роструда подчеркнули, что обращение гражданина — это не всегда жалоба. В последние три месяца больше 90% обращений и звонков «носят консультационный характер».

По данным сервиса «онлайнинспекция.рф», больше всего россиян волнует тема увольнений, с ней связана почти треть обращений (32%). На втором месте — проблемы с зарплатами, насчет них обращались 30%. В число лидирующих тем также вошли вопросы о коронавирусе и связанных с пандемией проблемах — 10%. Значительная доля обращений в инспекцию связана с прочими вопросами — 15%. Также в службу поступило небольшое количество вопросов насчет изменения условий труда (3%), по поводу ответственности работодателя (2%), приема на работу, рабочего времени (везде по 1%) и других тем.

Работники стали втрое чаще жаловаться на нарушения прав Чаще всего россияне обращались по поводу увольнений.

По словам экспертов, люди звонят или пишут в ведомство в конфликтных ситуациях с работодателем, чтобы получить консультацию. Причиной обращений могут быть отголоски кризиса, но в любом случае рост обращений говорит о росте напряженности на рынке труда. Также многие вернулись к обычному жизненному режиму без накоплений или с сокращенными доходами и уже не могут потреблять товары и услуги на прежнем уровне. Соответственно, бизнес меньше зарабатывает и ищет способы оптимизировать расходы, например снизить зарплаты или уволить часть персонала, объяснили эксперты.